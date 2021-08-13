Суд признал невменяемым жителя Ростовской области, истязавшего малолетнюю падчерицу

РОСТОВ-НА-ДОНУ 13 августа. /ТАСС/. Новошахтинский районный суд признал невменяемым жителя города Новошахтинска Ростовской области, обвиняемого в истязании семилетней падчерицы, сообщается на сайте суда. Мужчине назначили специальное лечение.

"Постановлением Новошахтинского районного суда Иван Довгаль признан невменяемым и освобожден от наказания с назначением лечения специализированного типа", - говорится в сообщении.

Ранее арест Довгаля суд продлил до 17 октября. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Причинение физических и психических страданий, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица".

3 апреля сотрудники полиции изъяли из семьи в Новошахтинске ребенка с признаками побоев и передали в медицинское учреждение. 5 апреля суд арестовал на два месяца мать девочки и ее отчима. По версии следствия, женщина вместе с супругом систематически наносили побои ребенку 2014 года рождения. Ежедневно они связывали ей руки и ноги веревками и колготками, тем самым ограничивая свободу ее передвижения.