Сухая трава загорелась в Оренбургской области

ТАСС, 13 августа. Пожар произошел 13 августа в районе железнодорожной станции Меновой двор в Оренбургской области, по предварительной информации, возгорание сухой травы спровоцировал проходящий поезд. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"[Изначально было] три очага природного пожара в районе железнодорожной станции Меновой двор. <…> Позже стало известно уже о семи очагах. <…> Возгорание сухой травы, предположительно, произошло от проходящего поезда", - отметили в пресс-службе.

Два возгорания обнаружили в районе комбината Вольный. По одному очагу - в окрестностях поселков Пруды, Донгуз и Дружба Соль-Илецкого городского округа. Еще один очаг зафиксировали в районе железнодорожной станции 20-го разъезда, а также один - в районе Овчинного городка.

К тушению привлекли пожарный поезд. О площади возгорания пока не сообщается.