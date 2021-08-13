{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 1 тыс. участков подтопило в Краснодарском крае из-за сильных дождей

Источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что вода зашла в более чем 200 частных домов

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Сильные дожди на территории Краснодарского края стали причиной подтопления 956 приусадебных участков, вода зашла в более чем 200 частных домов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, на 19:30 было подтоплено четыре участка проезжей части, 956 приусадебных участков, в том числе в 236 частных домов зашла вода", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Краснодарского края ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, в некоторых территориях уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек, нарушено движение автомобилей по трем участкам трассы Новороссийск - Керчь.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Вашингтоне на военной базе, предположительно, замечен неизвестный с оружием
В целях предосторожности дороги, ведущие к базе, перекрыты
Читать полностью