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В Вашингтоне на военной базе, предположительно, замечен неизвестный с оружием

В целях предосторожности дороги, ведущие к базе, перекрыты

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Тревога объявлена в пятницу на совместной базе американских ВВС и ВМС Анакостия - Боллинг под Вашингтоном в связи с тем, что на нее территории, предположительно, был замечен неизвестный мужчина с оружием. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте данного военного объекта.

В целях предосторожности дороги, ведущие к базе, перекрыты. Ее представители сообщили, что на территории, возможно, находится "вооруженный человек". Военнослужащим предписано убегать при встрече с ним и укрыться в безопасном месте.

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