Дело о халатности возбудили после нападения заключенного на сотрудников курганской колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Следственный комитет в Курганской области возбудил дело о халатности, после того, как в четверг один из заключенных в ИК-2 совершил нападение на сотрудников колонии, один из которых в результате умер, а другой был ранен и госпитализирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Трагические последствия стали возможными вследствие ненадлежащего отношения к исполнению обязанностей должностными лицами исправительного учреждения <…> Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В ходе предварительного следствия будет дана надлежащая юридическая оценка конкретным должностным лицам УФСИН России по Курганской области", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел утром 12 августа на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Курганской области. По данным регионального управления СК, один из осужденных - мужчина 1977 года рождения, отбывавший наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет, напал с колюще-режущим предметом на сотрудников учреждения, которые проводили обыск. В результате один из сотрудников умер на месте происшествия от полученных ранений, второй был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".