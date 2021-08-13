Количество подтопленных домовладений на Кубани увеличилось до 352

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Количество домовладений, которые оказались подтоплены из-за непогоды в Краснодарском крае, увеличилось до 352. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что сильные дожди на территории Краснодарского края стали причиной подтопления 956 приусадебных участков, вода зашла в более чем 200 частных домов.

"На территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий, четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении. Уточняется, что также размыт участок краевой автомобильной дороги в населенном пункте Волна революции Темрюкского района.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время происходит активная фаза смещения циклона в северо-западную часть Краснодарского края с прогнозируемым выпадением до конца суток до 70 мм осадков.

Всего для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1 354 человека личного состава и 478 единиц техники. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме функционирует оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, что четыре детских лагеря эвакуированы в Краснодаре из-за подтоплений. Эвакуированы более 930 детей.