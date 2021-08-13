Суд смягчил срок полковнику Хизриеву на три месяца по делу о взятке в размере $6 млн

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский городской суд на три месяца смягчил приговор бывшему начальнику оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеду Хизриеву, осужденному к девяти годам колонии по делу о взяточничестве. Как уточнила ТАСС его адвокат Аида Касимова, сроки также были смягчены в апелляции и в отношении других фигурантов дела.

"Мосгорсуд изменил приговор Тверского районного суда Москвы от 10 октября 2020 года и смягчил моему подзащитному наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) до восьми лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 335 млн рублей. В остальной части суд оставил приговор без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. По ее словам, приговор вступил в силу, но защита намерена обжаловать судебное решение в кассационной инстанции.

Мосгорсуд также смягчил срок наказания на три месяца осужденному ранее на 4,5 года Алексею Сыздыкову, Николаю Марчуку и Александру Чижкову, получившим в первой инстанции по 7,5 года каждый. Вместе с тем они должны выплатить в качестве назначенного им ранее штрафа в размере 50 тыс. рублей и по 60 млн рублей.

Самое большое смягчение Мосгорсуд сделал юристу Луизе Мержоевой - до 10 лет колонии общего режима со штрафом 350 млн рублей вместо назначенных ранее 11 лет. Александру Головину, наоборот, наказание было ужесточено на полгода в связи наличием у него неотбытой части срока в рамках рассмотрения другого уголовного срока - до 8,5 лет, и на 100 тысяч рублей увеличен штраф, то есть до 1 млн рублей.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор Тверского суда, исключив из него показания одной из свидетельниц по эпизоду преступления, по которому Хизриев был признан виновным в покушении на дачу взятки в $6 млн и лишен воинского звания полковник. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел длительное содержание всех осужденных под стражей в СИЗО.

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб адвокат попросила оправдать своего подзащитного, который с момента задержания полностью отрицал факт преступления. Гособвинение в свою очередь настаивало на законности приговора и просило Мосгорсуд отклонить жалобы осужденных и их адвокатов.

Взятка за должность

Один из фигурантов дела - Гор Чудопалов - полностью признал вину и дал показания на остальных фигурантов. Ему была изменена в ходе следствия мера пресечения с заключения под стражей на домашний арест, а после оглашения приговора Чудопалов был освобожден в зале суда в связи с отбытием назначенного наказания. Как установило следствие и суд, Хизриев собирался передать через него взятку в $6 млн, чтобы занять должность главы МВД по Республике Дагестан.

Хизриев и его соучастники были задержаны 5 июня 2018 года в Москве. Следствием было установлено, что весной 2017 года полковник передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки. По словам посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ. Посредники находились под арестом и также получили сроки, в том числе и по второму эпизоду посредничества во взяточничестве за назначение на должность заместителя уполномоченного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО). Все фигуранты, среди которых предприниматели, знакомый уже бывшего полковника и юрист, признаны виновными в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).