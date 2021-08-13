На Кубани восстановили движение на одном из участков трассы Новороссийск - Керчь

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Введенные из-за непогоды ограничения на одном из трех участков федеральной дороги Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае сняты, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД региона.

"Сообщаем об открытии участка на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь 92-м км для движения, ограничения сняты, однако просим водителей дождаться улучшения погодных условий", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, как сообщили в ГИБДД, из-за непогоды введено ограничение на краевой автодороге Юровка - Раевская - Новороссийск. "[Движение по дороге] Юровка - Раевская - Новороссийск 10-11-й км временно ограничено", - уточнили в ведомстве, добавив, что организован объезд.

Из-за мезоциклона, пришедшего на территорию Краснодарского края в пятницу, в ряде районов наблюдаются сильные дожди, вызвавшие подтопления. Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек. Более 900 детей эвакуированы из четырех лагерей региона из-за подтоплений.