Из-за размыва полотна на трассе Новороссийск - Керчь затруднен подъезд к аэропорту Анапы

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Сильные дожди размыли участок трассы между Анапой и съездом на международный аэропорт имени Коккинаки в районе села Цибанобалка, сообщение по дороге прервано, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края в пятницу.

"Из-за обильных осадков размыло дорожное полотно между Анапой и аэропортом в районе села Цибанобалка. Транспортное сообщение на данный момент прервано", - говорится в сообщении штаба.

В пресс-службе аэропорта Анапы ТАСС пояснили, что речь идет о трассе Новороссийск - Керчь, по которой в том числе проходит маршрут и к дороге на аэропорт. Также в пресс-службе добавили, что аэропорт работает в штатном режиме, полеты выполняются регулярно, но ряд пассажиров могут испытывать трудности из-за возникших пробок.

Пассажиров ночных рейсов представительство воздушной гавани попросило заблаговременно выезжать в аэропорт.

"Аэропорт предупреждает пассажиров ночных рейсов: [необходимо] выезжать заблаговременно и выбирать пути объезда. Одной из альтернатив [является] Пионерский проспект через пос. Витязево", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Анапы ТАСС уточнили, что альтернативный маршрут следования к аэропорту проходит через станицу Гостагаевскую. По данным администрации Анапы, проезд на данный момент ограничиили на участке автодороги Новороссийск - Керчь от села Цибанобалка до хутора Воскресенского.

По данным оперативного штаба региона, также дожди привели к прорыву пруда-накопителя в селе Уташ под Анапой, в результате подтопило пять домовладений, 15 человек планируют эвакуировать в пункт временного размещения, объем пруда составляет около 400 тыс. кубометров.