Пожар в садоводческом товариществе под Самарой потушили

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в садоводческом товариществе "Дубовый Гай" в Волжском районе Самарской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 22:36 (21:36 мск) - полная ликвидация", - сказала собеседница агентства.

Изначально площадь горения дачных построек составляла 400 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова. В 17:28 (16:28 мск) пожар локализовали, горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв. м. В 18:23 (17:23 мск) объявили ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 72 человека, 28 единиц техники.