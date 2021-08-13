{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в садоводческом товариществе под Самарой потушили

Горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв. м

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в садоводческом товариществе "Дубовый Гай" в Волжском районе Самарской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 22:36 (21:36 мск) - полная ликвидация", - сказала собеседница агентства.

Изначально площадь горения дачных построек составляла 400 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова. В 17:28 (16:28 мск) пожар локализовали, горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв. м. В 18:23 (17:23 мск) объявили ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 72 человека, 28 единиц техники.

Теги
РоссияСамарская область
В Москве горел доходный дом Афремова 1906 года постройки
Жителей одного из подъездов эвакуировали
Читать полностью