Около 3,2 тыс. жителей Самары остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Холодное водоснабжение нарушено в 40 многоквартирных домах Куйбышевского района Самары, где проживают около 3,2 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Самарской области.

"В 22:02 (21:02 мск) 13.08.2021 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм по адресу: городской округ Самара, Куйбышевский район, ул. Эльтонская, 17", - говорится в сообщении.

На время ремонтных работ без воды остались 3 160 человек, из которых 497 - дети. При этом водоснабжение социально значимых объектов не нарушено. Аварийные бригады ООО "СКС" проводят работы. Планируется, что водоснабжение восстановят в 9:00 (8:00 мск) 14 августа.