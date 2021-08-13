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В Москве горел доходный дом Афремова 1906 года постройки

Жителей одного из подъездов эвакуировали

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Межэтажные перекрытия загорелись в доме 1906 года постройки на Садовой-Спасской улице в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Деревянные межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 кв. м. Жители одного из подъездов эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Пожар уже потушили, идет проливка здания. 

Согласно данным открытых источников, здание - доходный дом Ф. И. Афремова, является памятником архитектуры и одной из первых высоток начала ХХ века в Москве.  В советское время в доме располагалась опытно-конструкторская организация "Группа изучения реактивного движения", специалисты которой занимались разработкой ракет под руководством Сергея Королева.

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