Пожар в доходном доме Афремова затруднил движение на северо-востоке Садового кольца

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Две полосы движения по направлению к проспекту Академика Сахарова перекрыли из-за пожара в трех квартирах жилого дома. Движение по внешней стороне на северо-востоке Садового кольца затруднено на 0,8 км, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В доме 19/1 по Садовой-Спасской улице произошел пожар в трех квартирах жилого дома. На месте работают оперативные службы. Перекрыты две полосы по направлению к проспекту Академика Сахарова. Движение по внешней стороне на северо-востоке Садового кольца затруднено на 0,8 км. Просим водителей, по возможности, объезжать данный участок", - сказано в сообщении.

Как сообщил ранее ТАСС источник в экстренных службах, пожарные потушили возгорание деревянных перекрытий на площади около 100 кв. м в доходном доме Ф. И. Афремова 1906 года постройки, сейчас идет проливка здания. Ранее из дома по адресу Садовая-Спасская, 19/1 эвакуировали жильцов одного из подъездов.

Согласно данным открытых источников, здание является памятником архитектуры и одной из первых высоток начала ХХ века в Москве. В советское время в доме располагалась опытно-конструкторская организация "Группа изучения реактивного движения", специалисты которой занимались разработкой ракет под руководством Сергея Королева.