В Анапе из-за дождей оказались подтоплены пять объектов санаторно-курортного комплекса

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Ливневые системы оказались подтоплены из-за дождей в Анапе, что привело к подтоплениям территорий пяти объектов санаторно-курортного комплекса, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в пятницу.

"В результате схода воды в низинные участки территорий Пионерского проспекта г. Анапа переполнились ливневые системы, образовалось покрытие водами проезжих частей, прилегающих территорий и территорий санаторно-курортного комплекса, в числе которых "Дельфин" (Пионерский проспект, 88), "Пограничник России" (Пионерский проспект, 72), "Соловей" (Пионерский проспект, 74), а также территории детского лагеря "Огонек" (с. Витязево), санатория "Бригантина" (с. Витязево, пер. Дивный, 15)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уточняется, что за сутки с 12 на 13 августа в Анапе выпало более 152,2 мм осадков, что составляет четырехмесячную норму, подтоплено 122 придомовые территории ,в селе Цибанобалка прорвало дамбу ручья, произошло подтопление 40 придомовых территорий, где проживают более 130 человек, около 20 из которых дети, организована эвакуация людей в ПВР.

Также по данным ведомства, в хуторе Уташ, где проживают более 50 человек, более 10 из них - дети, подтоплены 19 придомовых территорий из-за перелива воды через дамбу пруда-накопителя, людей также размещают в ПВР. В прокуратуре края добавили, что по данному факту организовано проведение проверки.