Более 450 человек эвакуировали в Анапе из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Более 450 человек, включая постояльцев четырех туристических объектов, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эвакуацию провели в лагере "Огонек", пансионате "Соловей", санатории "Бригантина", на базе отдыха "Динамо", в частных домовладениях поселка Виноградного. Также в оперштабе добавили, что есть резерв для расселения еще более 350 человек, работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения обстановки продолжается.

Ливневые системы в Анапе подтоплены из-за дождей, вода оказалась на территории пяти объектов санаторно-курортного комплекса. За сутки с 12 на 13 августа в городе выпало более 152,2 мм осадков, что составляет четырехмесячную норму, подтоплены 122 придомовые территории, в селе Цибанобалка прорвало дамбу, произошло подтопление 40 придомовых территорий, где проживают более 130 человек, организована эвакуация в ПВР. На курорте введен режим ЧС.