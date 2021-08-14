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СМИ: в Японии рекомендации об эвакуации из-за дождей сохраняются для 1,2 млн человек

В отдельных районах выпало до 800 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней и затоплений, вызванных сильными дождями, сохраняются в отношении 1,22 млн жителей японских префектур Нагасаки, Сага и Хиросима на юго-западе страны. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

В этих регионах объявлен наивысший - пятый - уровень опасности. За последние трое суток в отдельных районах выпало до 800 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.

На данный момент известно об одном погибшем в результате схода оползня в префектуре Нагасаки, еще двое числятся пропавшими без вести. К месту бедствия для осуществления поисков и помощи в ликвидации последствий ливней отправлены порядка 160 бойцов Сил самообороны Японии.

По данным метеорологического управления страны, сильные дожди могут продолжать идти на юго-западе Японии еще несколько дней.

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