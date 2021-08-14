WP: в результате стрельбы в школе в США погиб подросток

ТАСС, 14 августа. По меньшей мере один ученик погиб в пятницу в результате стрельбы, произошедшей в средней школе в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на полицию.

Согласно сведениям издания, инцидент произошел между двумя учениками во время обеденного перерыва. Один из подростков открыл стрельбу, в результате чего второй ученик погиб. Предположительно, обоим было около 13 лет.

Стрелявший был задержан. Полиция устанавливает мотивы преступления, а также выясняет, как у подростка оказался пистолет.