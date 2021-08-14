Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб газа с пеплом высотой до 2,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Парогазовый выброс с содержанием пепла высотой до 2,5 км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Высота вулканического облака до 2 500 м. Парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 50 км от вулкана", - говорится в сообщении.

Облако пепла распространилось в восточном направлении, минуя населенные пункты. Международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят. Туристические группы там не зарегистрированы.

Как рассказал ТАСС сотрудник Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук, из-за пожаров в Якутии наблюдение за вулканом в настоящий момент затруднено. "У нас из-за пожаров в Якутии дым идет вовсю, и очень плохая видимость, все в дымке. Но вулкан продолжает извергаться, в кратере идет выжимание вязкой лавы, которая скатывается по склонам активного купола к подножию. Ночью можно наблюдать раскаленные лавины. Опасности для населенных пунктов никакой нет", - сказал Демянчук.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст 60-70 тыс. лет.