Более 100 человек эвакуировали из населенных пунктов Якутии, охваченных лесным пожаром

ТАСС, 14 августа. Авиация МЧС России за сутки эвакуировала 108 человек из населенных пунктов, охваченных природным пожаром в Якутии, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Бярийе, Ытык-Кюель, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе задействованы специалисты МЧС России. За сутки авиацией МЧС России выполнено шесть вылетов и перевезено 108 человек", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Авиалесоохраны сообщала, что количество термоточек на землях лесного фонда в регионе сократилось со 117 до 108.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.