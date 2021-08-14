В МЧС сообщили, что без электричества из-за непогоды на Кубани остаются 108 тыс. человек

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 108 тыс. человек в 11 населенных пунктах остаются без электроснабжения из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю в субботу.

"Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что режим ЧС введен в 14 муниципалитетах края из-за непогоды. " Для усиления группировок в города Анапа, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Также в МЧС рассказали, что из-за подтоплений из лагерей региона эвакуировали около одной тыс. детей.

"Проведена эвакуация 989 детей из пяти детских лагерей в безопасную зону на период прохождения циклона. Приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек. Развернуты восемь ПВР, в которых размещено 847 человек, в том числе 588 детей. Проведена эвакуация 25 человек из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района силами личного состава МЧС России", - говорится в сообщении.