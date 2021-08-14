СМИ: шесть частных жилых домов сгорели на юге Болгарии из-за жары

СОФИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Шесть частных жилых домов и несколько сельскохозяйственных построек сгорели минувшей ночью в районе города Велинград в южной части Болгарии из-за пожара, возникшего на фоне жаркой погоды. Десятки жителей были эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщает в субботу Болгарское национальное радио.

"Сначала загорелась трава, а потом пожар быстро распространился и на дома, которые полностью сгорели, ничего из вещей не могли спасти. Огонь шел стеной. Воды в селе нет и тушить, пока не приехали пожарные, было нечем", - рассказали местные жители.

Десятки добровольцев, пожарные и военные продолжают борьбу с лесными пожарами, которые распространяются в горных районах Болгарии, за последние сутки было выявлено 188 новых очагов возгорания, тушение девяти из них продолжается и в настоящее время.

С конца июля в Болгарии установилась жаркая и сухая погода с дневными температурами выше 30-35 градусов, из-за чего в разных районах страны объявлен экстремальный уровень опасности возникновения природных пожаров и быстрого распространения огня. Метеорологи отмечают, что температура в последние дни в среднем на шесть градусов превышает обычные показатели, уже зарегистрировано несколько температурных рекордов. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время в Болгарии сохранится жаркая и сухая погода.