Количество домовладений, подтопленных на Кубани, увеличилось до 1,3 тыс.

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Количество домовладений, подтопленных на Кубани из-за сильных дождей, увеличилось до 1,3 тыс., также подтоплено более 1,6 тыс. придомовых территорий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Накануне вечером в региональном главке МЧС сообщили, что количество подтопленных из-за непогоды в Краснодарском крае домовладений составляет 352, придомовых участков - 878.

"В результате прохождения данного циклона подтоплено 1 344 частных домовладения, 1 683 придомовые территории в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, также в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей. Проведена эвакуация 25 человек из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района.

В 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остаются порядка 108 тыс. человек. Идут восстановительные работы.

Число муниципалитетов, где введен режим ЧС, увеличилось с шести до 14. "Для усиления группировок в городах Анапа, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - добавили в пресс-службе.