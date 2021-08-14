Режим ЧС ввели в районе массовой гибели оленей на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Таймырского муниципального района Красноярского края ввели режим ЧС на территории, где в реке Хатанга ранее были обнаружены порядка 1,2 тыс. туш погибших диких северных оленей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе муниципалитета.

"Комиссией принято решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную муниципального характера. В связи с чем с 14 августа на территории обнаружения падших животных будет введен режим ЧС для органов управления и сил Таймырского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Красноярского края", - сказали в пресс-службе.

Накануне специалисты начали извлекать из реки туши погибших животных и складировать их в отдалении от населенного пункта. Предварительно установлено, что причиной массовой гибели животных стало попадание воды в легкие. Вместе с тем, как ранее сообщало МВД, несколько туш имели огнестрельные ранения. Ведомство возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты. Проверку по данному факту начала прокуратура, она даст оценку взаимосвязи незаконной охоты и гибели животных. Также будет проведено исследование на предмет наличия у них опасных болезней.

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя. Последние данные относятся к 2014 году, в 2021 проводится новый авиаучет. Как ранее сообщали эксперты, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.