Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Архангельской области

ТАСС, 14 августа. Двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре, который произошел в ночь на субботу в частном доме в деревне Перхачево в Приморском районе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. Пожар был локализован утром на площади 108 кв. м.

"Ночью 14 августа, в 03:45, от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: деревня Перхачево, дом 96. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение дома по всей площади. В ходе тушения пожара обнаружены четверо погибших. Двое взрослых: мужчина и женщина, а также двое детей: мальчики восьми и девяти лет", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также уточнили, что в результате пожара повреждена кровля и перекрытие стены дома изнутри и имущество, также повреждена обшивка стены рядом стоящего дома на 30 кв. м. и на 10 кв. м. - обшивка стены рядом стоящей бани. На месте ЧП работали 12 человек и две автоцистерны, пожар локализован в 04:46 на 108 кв. м. Причины возгорания устанавливают специалисты.