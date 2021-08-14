В ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской области пострадали 22 человека

ТАСС, 14 августа. Грузовик и автобус столкнулись на трассе во Владимирской области, 22 человека получили травмы. Об этом сообщает УМВД по региону.

"Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, ДТП произошло около 03:15 на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом "Тонар". Автомобили получили механические повреждения, погибших нет.