Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 40

ТАСС, 14 августа. Не менее 40 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщило в субботу правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 34 человека в Кастамону, шесть человек в Синопе. Девяти гражданам оказывается медицинская помощь в больницах. Продолжаются поиски пропавшего без вести человека в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти республики сообщили о 31 жертве в результате стихийных бедствий на севере страны.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны, в Бартыне, Синопе, Кастамону. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.