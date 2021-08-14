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В Китае при пожаре на заводе по производству клея пострадали четыре человека

Площадь пожара в одном из цехов фабрики, принадлежащей компании Haosen Glue, в городе Иян составила 2 тыс. кв. м

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в субботу во время пожара на заводе по производству клея в провинции Хунань на территории Центрального Китая. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, возгорание было зафиксировано в городе Иян примерно в 08:20 утра по местному времени (03:20 мск) в одном из цехов фабрики, принадлежащей компании Haosen Glue. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полиция и представители городской администрации. Пожар удалось потушить через три часа.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Причина ЧП выясняется, ведется следствие.

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