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В Москве возбудили дело о предъявлении ложного сертификата вакцинации на портал госуслуг

За использование поддельных сертификатов грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ или до шести месяцев ареста
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту предъявлении фальшивого сертификата вакцинации от коронавируса на портал госуслуг. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полиция установила, что неизвестный приобрел поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса и предъявил эти сведения для получения QR-кода на портал госуслуг и mos.ru", - сообщил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". За использование поддельных сертификатов грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ или до шести месяцев ареста. Полиция ищет виновного.

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