Наибольший ущерб от подтоплений на Кубани понесли Анапа, Темрюкский и Крымский районы

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб из-за сильных ливней в Краснодарском крае. Жители этих территорий были эвакуированы в пункты временного размещения, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Последствия циклона: более 1 300 домовладений и 1 700 придомовых территорий подтоплены. Больше всего пострадали Анапа, Темрюкский и Крымский районы. Там людей пришлось эвакуировать в пункты временного размещения", - сообщил глава региона в субботу в своем телеграм-канале.

По словам Кондратьева, сейчас идет оказание адресной помощи населению, осуществляется откачка воды, восстанавливается электроснабжение. Он отметил, что непогода в регионе может сохраниться до 16 августа.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Также спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.