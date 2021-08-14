Восемь человек госпитализировали после ДТП с туристическим автобусом под Владимиром

ВЛАДИМИР, 14 августа. /ТАСС/. Восемь человек госпитализированы в результате столкновения туристического автобуса из Вологды и грузовика в Александровском районе Владимирской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в департаменте здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что из 22 пострадавших 16 доставлены в больницы.

"Паломники из Вологды ехали на автобусе, восемь человек госпитализированы, состояние удовлетворительное: у них закрытие черепно-мозговые травмы, ушибы, тяжелых нет", - сообщили в департаменте.

По данным пресс-службы УМВД по региону, всего в автобусе находились 47 человек: 44 пассажира, два водителя и экскурсовод.

Как сообщила в ТАСС глава администрации района Анна Кузнецова, пассажиры автобуса будут отправлены обратно в Вологду. "Транспортная компания, которая занималась их перевозкой, отправляет их обратно назад в Вологду. В Москву они решили не ехать. Автобус уже приехал", - сказала она.

По ее словам, в Вологду отправятся около 40 человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, на месте работают сотрудники ведомства. Ведется проверка.