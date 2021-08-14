Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Самары

ТАСС, 14 августа. Жительница Самары, подозреваемая в убийстве своего сына, арестована по решению суда. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Cудом по ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 "Покушение на убийство двух малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии), п. "в" ч. 2 ст. 105 "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ.

По версии следствия, 9 августа подозреваемая оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения одних без присмотра в квартире, никого об этом не уведомив, и отсутствовала до 12 августа. Оставленный без присмотра мальчик 2018 года рождения умер, его брат 2020 года рождения был обнаружен в истощенном состоянии.

В пресс-службе сообщают, что по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным регионального управления СК, второй ребенок сейчас находится с бабушкой, решается вопрос о помещении его в больницу для обследования. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемая не состояла на учете в органах соцзащиты, семья была без отца.