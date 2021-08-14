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Лесные пожары в России

Глава Рослесхоза заявил, что лесные пожары в Якутии не угрожают населенным пунктам региона

Иван Советников отметил, что в Якутске присутствует задымленность

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Лесные пожары не несут прямой угрозы населенным пунктам Якутии, сообщил журналистам в субботу руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

"На территории Якутии сложная лесопожарная ситуация, но мы уже выражаем осторожный оптимизм. Нам кажется, перелом уже наступил. И уже сегодня прямой угрозы населенным пунктам нет, огонь распространяется в другие стороны", - сказал Советников.

При этом он отметил, что в Якутске присутствует задымленность. "Очень надеемся, что к середине следующей недели у нас наступит полный перелом. Нам чуть поможет погода, ожидаются осадки. И площадь лесных пожаров пойдет на спад", - добавил Советников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

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