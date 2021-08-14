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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды

Операцию по поиску и поднятию тел погибших ведут с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС

ТАСС, 14 августа. Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.

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"Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег", - сказали в пресс-службе.

Операция по поиску и поднятию тел погибших ведется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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