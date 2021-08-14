Пожарным удалось не дать возгораниям перейти на села Намского района Якутии

ТАСС, 14 августа. Пожарным удалось отстоять от огня населенные пункты Намского района Якутии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ, ссылаясь на главу ведомства Евгения Зиничева.

"Благодаря профессиональной работе спасателей, военных и лесников удалось не допустить перехода огня на населенные пункты Намского района. Для защиты территории были проложены минерализованные полосы, проведена опашка, возведены окопы, для остановки фронта сильного пожара применена технология частичного отжига. Ведется круглосуточный мониторинг кромки пожара, дотушивание мелких и средних очагов горения. За несколько дней отработано около 30 км кромки лесного пожара", - цитируют в пресс-службе министра.

В Намском районе пожары действуют около населенных пунктов Фрунзе и Ергелех. Там возгорания на площади 19 га тушат более 800 человек и 110 единиц техники. Для защиты Ергелеха направлены сотрудники Ногинского спасцентра МЧС. В ближайшее время ведомство планирует направить в район на тушение вертолет Ми-26. "Аэромобильный отряд МЧС России будет находиться в Намском районе до тех пор, пока угроза не будет снята полностью и ситуация не стабилизируется", - подчеркнули в ведомстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. По данным МЧС, в регионе действуют 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 17 возгораний.