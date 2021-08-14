Девушку задушили во время пробежки в парке в московском районе Свиблово

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестный задушил девушку, которая вышла на пробежку в парк неподалеку от Лазоревого проезда в столичном районе Свиблово. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный в ночь на субботу напал на девушку в парке в Свиблово и задушил ее. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, убитая - 32-летняя жительница одного из окрестных домов. "По предварительным данным, она вышла в парк на пробежку, известно, что погибшая часто ходила в парк заниматься спортом. У погибшей остались двое малолетних детей", - рассказал источник.

В пресс-службе СК РФ по Москве ТАСС подтвердили факт убийства в парке.

"По данным следствия, ночью 14 августа 2021 года в сквере вблизи Лазоревого проезда в городе Москве обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения", - сообщили агентству. В СК добавили, что Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".