В прокуратуре назвали возможную причину ДТП с автобусом под Владимиром

ТАСС, 14 августа. Нарушение скоростного режима могло стать одной из причин столкновения туристического автобуса с большегрузом во Владимирской области, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель прокуратуры Владимирской области Виктория Туркова.

"На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок", - сообщила собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, в настоящий момент в стационаре находятся шесть пострадавших. Ранее сообщалось о восьми госпитализированных. "В настоящий момент в стационаре находятся шесть пациентов, два пациента в итоге отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение, так как тяжелых [травм] у них нет", - сообщили в департаменте.

Всего, по данным пресс-службы УМВД по региону, в автобусе находились 47 человек: 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. По данным главы администрации Александровского района Анны Кузнецовой, около 40 из них до конца дня отправятся обратно домой, за ними уже прибыл новый автобус из Вологды.

По данным следственного управления СК по Владимирской области, по факту ДТП организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины аварии. "Следователи дадут оценку действиям водителей транспортных средств и иным обстоятельствам ДТП, организации перевозки пассажиров на предмет требованиям безопасности", - сообщили в управлении.

Столкновение туристического автобуса и большегруза произошло около 03:15 мск 14 августа на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. 57-летний водитель автобуса Neoplan столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом.