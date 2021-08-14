В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориального сооружения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориального сооружения в память о погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"По факту повреждения мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, расположенного в Гончаровском сельском поселении, в поселке Барышево, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ "Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин. В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами.

Мемориал представляет собой обелиск и надгробные таблички, на которых имеются надписи о захоронении бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году).