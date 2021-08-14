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Задымление произошло в торговом центре в ХМАО

До прибытия первых пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 120 человек

ТАСС, 14 августа. Задымление в торговом центре "Оазис Плаза" произошло в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Эвакуировались из здания 120 человек, пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Оазис Плаза" на улице Ленина. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что причиной задымления послужило короткое замыкание в магазине "Магнит". До прибытия первых пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 120 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что к ликвидации пожара привлекались 26 человек и семь единиц техники.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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