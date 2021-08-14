Более 70 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты ведут устранение последствий аварий на электросетях, возникших в результате непогоды в Краснодарском крае. По состоянию на полдень в субботу без электричества остаются более 70 тыс. человек, говорится в сообщении Минэнерго.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу ранее сообщали, что произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остаются 108 тыс. человек.

"В Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электросетях, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей. По данным на 12:00 без электроснабжения остаются около 73 500 человек", - говорится в сообщении Минэнерго.

Уточняется, что восстановительные работы ведутся силами 93 бригад энергетиков, в состав которых входят 349 специалистов и 95 единиц техники.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.