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Суд избрал подозреваемому в ДТП с младенцем на пляже Воронежа запрет определенных действий

Следствие ходатайствовало о том, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца

ВОРОНЕЖ, 14 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа в субботу назначил подозреваемому в ДТП с 10-месячным ребенком на пляже меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель СК по Воронежской области Ольга Бовт.

"Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 8 октября", - сообщила собеседница агентства. Следствие ходатайствовало о том, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.

Как сообщалось ранее, вечером 8 августа на пляже в Воронеже водитель автомобиля Ford Focus наехал на 10-месячного мальчика, который от полученных травм погиб на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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