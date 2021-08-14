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Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 44

В правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили о жертвах в Кастамону, Синопе и Бартыне
© REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Не менее 44 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщило в субботу правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 36 человек в Кастамону, семь человек в Синопе и один человек в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти республики сообщили о 40 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.

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