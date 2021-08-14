Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест на два месяца

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца Владимира Плиева - главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты. Об этом сообщил ТАСС адвокат Плиева Заурбек Бегиев.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

В зале суда при избрании меры пресечения главврачу присутствовали только участники процесса в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

"[Назначено] два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он не виновен, [так как], будучи четыре месяца в должности, принимал меры налаживания [ситуации]. Возможно, будем обжаловать", - сказал Бегиев.

Источник в суде также подтвердил ТАСС, что "главврач заключен под домашний арест на два месяца".

В результате аварии 9 августа в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро погибли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.

Следователи 10 августа задержали главврача больницы. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как сообщали в субботу в пресс-службе минздрава региона, Плиев направлял до трагедии письма министру здравоохранения республики с оповещением о проблемах с кислородом, вопрос планировали решить, деньги были выделены.

В новость внесена правка (13:54 мск) - передается с уточнением меры пресечения в лиде, изменен источник информации