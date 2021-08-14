Начальника Фатежского отдела полиции в Курской области задержали за взятку

ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Начальник Фатежского отдела полиции Курской области задержан за взятку в размере 130 тыс. рублей. Об этом в субботу сообщило следственное управление СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции Курской области по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере". В настоящее время подозреваемый задержан", - сообщает СК.

По версии следствия, в период с октября 2019 года по 13 августа 2021 года подозреваемый через посредника получил от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и попустительство по службе в пользу последнего взятку в размере 130 тыс. рублей.

Как уточнили журналистам в пресс-службе УМВД по региону, речь идет о начальнике Фатежского отдела полиции Курской области. "Он отстранен от исполнения должностных обязанностей. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе.