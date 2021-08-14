В горах Дагестана дожди с градом привели к разрушению республиканской автодороги

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Проливные дожди с градом в горах Дагестана привели к разрушению проезжей части республиканской автодороги Мехельта - Шабдух - Ичичали. Движение затруднено, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Заира Гасанбекова.

"Накануне в результате проливного дождя, сопровождающегося градом, на республиканской автодороге Мехельта - Шабдух - Ичичали с 18-го по 20-й км разрушена проезжая часть. Движение крайне затруднено, к 16 часам 14 августа будет организован временный проезд", - сказала собеседница агентства.

Полное восстановление разрушенных участков дороги запланировали на 25 августа.