Дело возбудили против водителя, сбившего на тротуаре в Воронеже трех человек

ВОРОНЕЖ, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, сбившего в пятницу на тротуаре в Воронеже трех человек. Мужчина задержан, сообщила ТАСС в субботу начальник пресс-службы УМВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения" в отношении водителя, сбившего трех человек на проспекте Труда в Воронеже. В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщалось, водитель автомобиля Opel 13 августа на проспекте Труда выехал сначала на встречную полосу, а затем на пешеходный тротуар, где сбил двух мужчин и женщину. Все трое были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. По данным пресс-службы УМВД по региону, водитель отказался от медицинского освидетельствования.