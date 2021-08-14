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Лесные пожары в России

Путин поручил при необходимости перевезти людей с хроническими болезнями из зон задымления

Президент поручил подключить к этой работе вице-премьера Татьяну Голикову и Минздрав

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил при необходимости эвакуировать из зон задымления от природных пожаров людей, имеющих хронические заболевания.

"В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне", - сказал глава государства в субботу на совещании по ликвидации последствий ЧС. По словам Путина, если "без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все, чтобы избежать негативных последствий".

Президент поручил подключить к этой работе вице-премьера Татьяну Голикову и Минздрав.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛесные пожары в России
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