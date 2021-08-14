В Турции потерпел крушение пожарный самолет

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Пожарный самолет Бе-200 потерпел в субботу крушение на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба в настоящий момент неизвестна.

Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что упавший самолет не принадлежит МЧС России. "Этот Бе-200 не имеет отношения к МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Турции в тушении лесных пожаров задействован один Бе-200 МЧС России. Также там работают самолеты Бе-200 Минобороны.

В Минобороны подтвердили факт крушения самолета. На борту находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики.