В Анапе и Темрюке за ночь выпала годовая норма осадков

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за сутки, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Порой за часы выпадает месячная форма осадков. За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала <...> превращаться в нагонную волну", - сказал он.

Ранее Кондратьев сообщал, что Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб от подтоплений, возникших из-за сильных ливней в регионе.

При этом он заявил, что несмотря на непогоду, курортный сезон на Кубани продолжается и под контролем. "В целом, ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается. Что для нас сегодня принципиально важно", - сказал Кондратьев.

По его словам, 12 августа, после получения экстренного предупреждения о непогоде, в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Данные районы региона были, в рамках прогноза, подвержены наиболее сильному "разгулу непогоды". Также было развернуто более 70 ПВР.

"Объективно, максимально пострадали три района <...> - Анапский район, Темрюкский район, Славянск-на-Кубани", - заключил Кондратьев.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Также спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.