Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение в субботу на юго-востоке Турции, где он оказывал помощь местным специалистам в борьбе с лесными пожарами. На борту находились восемь человек, в том числе пятеро россиян, все они погибли.

ТАСС собрал главное, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

Самолет Бе-200 потерпел крушение около 15:10 мск, заявили в Минобороны.

По данным турецких властей, борт упал в горах в районе города Кахраманмараш. В администрации одноименной провинции ТАСС уточнили, что он вылетел из города Адана на тушение пожаров в районе Ылыджа.

На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые показывали экипажу очаги возгорания.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Что известно о самолете

Бе-200 из состава Морской авиации ВМФ России был направлен в Турцию 8 июля по указанию президента РФ Владимира Путина.

Его экипаж, как сообщали в Минобороны, прошел подготовку в Ейске и получил практический опыт тушения лесных пожаров.

Это первый потерянный Бе-200 за всю историю эксплуатации самолетов этого типа.

Расследование