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Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции
Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции
Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции
Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции
Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции
Крушение российского самолета-амфибии в Турции
Обновлено 

Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение в субботу на юго-востоке Турции, где он оказывал помощь местным специалистам в борьбе с лесными пожарами. На борту находились восемь человек, в том числе пятеро россиян, все они погибли.

ТАСС собрал главное, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

  • Самолет Бе-200 потерпел крушение около 15:10 мск, заявили в Минобороны.
  • По данным турецких властей, борт упал в горах в районе города Кахраманмараш. В администрации одноименной провинции ТАСС уточнили, что он вылетел из города Адана на тушение пожаров в районе Ылыджа.
  • На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые показывали экипажу очаги возгорания.
  • Причины произошедшего пока неизвестны.

Что известно о самолете

  • Бе-200 из состава Морской авиации ВМФ России был направлен в Турцию 8 июля по указанию президента РФ Владимира Путина.
  • Его экипаж, как сообщали в Минобороны, прошел подготовку в Ейске и получил практический опыт тушения лесных пожаров.
  • Это первый потерянный Бе-200 за всю историю эксплуатации самолетов этого типа.

Расследование

  • На место крушения направлена комиссия российского военного ведомства. Кроме того, туда отправились сотрудники консульского отдела посольства РФ в Анкаре.
  • ВВС Турции направили на помощь самолет и вертолет.
Теги
ТурцияРоссияКрушение российского самолета-амфибии в Турции
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