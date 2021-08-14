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Крупный пожар повредил восемь домов в Оренбурге

Пострадали два человека
© Пресс-служба администрации Оренбурга

ТАСС, 14 августа. Крупный пожар вспыхнул в Оренбурге, огнем повреждены восемь одноэтажных домов. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Оренбургской области.

"В 15:15 (13:15 мск) поступило сообщение о пожаре в городе Оренбурге в переулке Почтовом <…> Огнем повреждены один одноэтажный дом с цокольным этажом, два одноэтажных дома с цокольным этажом и пять одноэтажных домов", - сказано в сообщении.

На сайте регионального управления говорится о двух пострадавших. "Поступило сообщение о возгорании нежилого дома по адресу: город Оренбург, переулок Почтовый. Огонь распространился на соседние строения, площадь пожара уточняется. К сожалению, пострадали два человека", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к месту пожара выехали силы и средства 9-го пожарно-спасательного отряда областного ГУ МЧС. К ликвидации последствий пожара привлечено 107 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС - 63 человека и 20 единиц техники. Пожару присвоен ранг вызова № 3 (из пяти возможных). На месте развернут оперативный штаб, на месте находятся начальник регионального управления МЧС РФ генерал-майор внутренней службы Александр Зенов и его заместитель полковник внутренней службы Валентин Гнедов.

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